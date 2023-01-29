東方日報A1：臘腸膶腸驗出重金屬　多食會中毒

近日氣溫驟降，臘味煲仔飯或膶腸炒芥蘭，都是港人鍾愛的美食。不過，現時市面銷售沒有包裝的臘腸及膶腸品質參差，部分來源成疑，本報近日從全港不同地區的街市及攤檔，購買6個臘腸及膶腸樣本，交予專家檢測其重金屬成分，結果發現所有樣本的鉛、鎘、水銀及砷都超標，最嚴重的樣本水銀超標逾300倍，亦有樣本鉛超標逾78倍。醫生指重金屬釋出的毒素可在體內積聚，長時間攝取會構成慢性中毒，最嚴重可致命，孕婦中毒亦會引致胎兒流產。

臘味煲仔飯、糯米飯等暖笠笠的美食在寒冬深受歡迎。而早前粉嶺有屋苑亦有市民將一排臘肉掛在窗邊生曬，有人質疑欠衞生，亦引來網民熱議。現時市面不少臘腸及臘肉等醃製食品都是散裝發售，而本港《2018年食物攙雜（金屬雜質含量）（修訂）規例》有列明用作製作臘腸的豬肉各重金屬上限；膶腸由動物內臟製成，其中鎘及鉛的上限較寬鬆。

本報早前分別到大埔、粉嶺及旺角的街邊檔及街市等場所，購買6個無包裝的臘腸及膶腸樣本，交予專家檢測其重金屬含量。結果各個樣本檢測到重金屬含量相當驚人，全部樣本所含的4種重金屬即鉛、鎘、水銀及砷都超標（詳見表），當中以鉛及汞（水銀）的兩種重金屬含量較為嚴重。

其中水銀超標最嚴重的樣本五及樣本三，是同樣購自旺角一個攤檔的膶腸及臘腸。而膶腸樣本五的水銀含量為15.6ppm，對比上限的0.05ppm，足足超標311倍，其餘樣本的水銀含量亦超標至少178倍。至於各樣本的鉛含量亦值得關注，全部超標介乎15至超過78倍不等。

這些臘腸及膶腸均來自內地，本報亦將之對比內地《食品中污染物限量》所列出的肉製品標準，其中鉛及鎘的含量上限與本港不同，內地對肉製品的鉛上限是0.5ppm，鎘是0.1ppm，內臟的鎘上限為0.5ppm，即便如此，全部樣本的重金屬含量都超出內地標準。

香港高等教育科技學院（THEi）兼職科學講師梁浩文博士指，臘腸製作過程中會把肉絞碎，亦會加入香料、防腐劑及添加劑等，令臘腸的色澤鮮潤，口感豐富，惟在添加這些色素及添加劑時，就有可能產生重金屬及其他有害物質。而製作臘腸的豬肉經過醃製，過程之中亦有可能產生重金屬，甚至某些豬隻未經檢疫，本身的豬肉已受環境影響而含有重金屬。市民吃用過量含有重金屬的臘腸，這些重金屬會不停在體內積聚，無法排出體外，重金屬會令基因改變，會出現腫瘤及致癌危機。

家庭醫生關嘉美指，鉛可對多個器官及身體功能造成影響，在長期接觸下會導致慢性中鉛毒，影響包括神經系統發展影響、貧血、高血壓及腎功能受損等，而孕婦需要特別留意，若吸收過量鉛會導致不良懷孕結果，可引致流產，甚至影響胎兒腦部發展，故此建議孕婦不要進食含鉛食物。至於水銀可引致肌肉軟弱，手腳麻痹及出現皮疹等，小孩需特別留意，攝入大量水銀會引致死亡，而長期攝入水銀可致麻痹及觸覺、視覺、聽覺或味覺逐漸減退。

食安中心發言人指，由2022年1月至今，食安中心共抽取超過3,100個肉類及其製品（包括中式臘味）樣本作化學及微生物測試，當中作金屬雜質測試的樣本均通過檢測。臘味的鈉、糖和脂肪含量一般較高，市民須注意均衡飲食，不宜過量進食臘味。世界衞生組織轄下的國際癌症研究機構已將加工肉類歸類為『令人類致癌』，市民應避免進食過量加工肉類，以減低患大腸癌的風險。

■記者林建平

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