今年首個霜凍警告　大帽山錄得最低1.7度　市民未見結霜奇景

天文台昨日(28日)發出今年首個霜凍警告，而寒冷天氣警告亦同時生效。今日(29日)清晨5時45分，一股強烈東北季候風正為廣東帶來寒冷及非常乾燥的天氣。本港地區今日天氣預測天晴及非常乾燥。早上寒冷。日間最高氣溫約17度。吹和緩北至東北風，初時風勢清勁。展望明日天晴乾燥，早上仍然寒冷。隨後兩三日漸轉多雲，有一兩陣雨，氣溫回升。

東網記者今晨6時左右，在大帽山錄得溫度最低為1.7度，而於相若時間開始多人上山，不時有車輛駛抵停車場，停車場亦於短短5分鐘已泊滿。從事社福界工作的李先生透露，他們此行一共7人，早於兩星期前決定起行，原打算今日登山欣賞雲海，惟事與願違，所以轉為觀賞日出，並笑言「並非期望欣賞結霜」，由於友人在其他日子須返工，因此今日照樣出發挑戰登頂，且估計同行各人平均須穿上3至4件衣物，又笑言「對比北京、外國，唔係好凍」。

另一批有男有女一行9人到來賞霜的市民，包括一名馬先生，他在理工大學修讀土地測量課程，指平日都有相約友人登山睇日出，今日凌晨4點到達大帽山，並非特意觀賞結霜，只是「撞啱」，希望不像之前一次經歷，因路面濕滑要「跣住落山」；而他亦做足禦寒措施，帶備足夠衣物。另一名林先生指天氣比預期中無咁凍。