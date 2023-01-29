香港創科引入人才及企業　政府指已有龍頭企業部署來港

港府早前定下創科及產業發展願景，創新科技及工業局局長孫東接受電台訪問表示，最重要的是引進人才及企業，目前已經有不少海內外的生命健康科技領域龍頭企業與政府商討，將陸續簽署落戶香港的合作協議，另外，亦有人工智能數據科學服務企業對香港有興趣，政府正與相關公司商討，暫時未能公布細節。孫續稱，去年公布的創科發展8大發展領域，已經展開工作。未來創科會加強與大灣區合作，實施科技跨境流動，以落馬洲河套區與深圳共同建設國際創新科技園。

對於「安心出行」系統停運，孫東表示，雖然社會對「安心出行」應用程式有批評，但在過去近3年該應用程式對防疫有巨大貢獻，共有950萬人次下載。該應用程式對資訊科技的普及、實現數碼共融，以至部門加強數碼合作，都是非常重要，也為推展「智方便」提供重要參考價值。

他稱，開發、運作及維護「安心出行」，總開支達1,700萬港元，但隨着社會復常，決定不再維持程式後台和電話服務等。曾研究過更改「安心出行」作用加入實名制，但要市民重新登記，成本很高，認為發展「智方便」平台更划算，當局正研究簡化「智方便」登記程序，冀利用市民已經向政府登記的訊息，直接登入「智方便」，但涉及法律問題，正與有關部門溝通。