「懶人基金」愈受歡迎　強積金10年翻倍　總資產值逾萬億元

新年伊始，人人都想財源上漲，學懂理財就是第一步。積金局主席劉麥嘉軒今日(29日)在網誌表示，打工仔應養成定期檢視及積極管理強積金的習慣，其中提到2017年4月推出的「懶人基金」就愈來愈受到歡迎，迎合繁忙又未必太多時間管理投資的港人。

劉麥嘉軒指，「懶人基金」帳戶數目持續增長，截至2022年9月，約有280萬個強積金帳戶投資於「懶人基金」，較一年前上升約10.3%，強積金資產共有768億港元，佔所有強積金基金的總淨資產值8%。去年第3季內新參與強積金計劃的成員中，共有25.4%的帳戶投資於「懶人基金」，當中超過65%帳戶的持有人更是主動選擇投資，反映具吸引力及受歡迎。

劉麥嘉軒又提到，強積金推行至今超過22年，截至去年，整個制度總資產值逾1萬億港元，較10年前增加了139%，反映透過僱主僱員定期供款及投資回報所帶來的複息效應下，強積金制度達致長時間投資滾存、累積增值的目的。而截至去年底，每名計劃成員平均已累積$22.4萬港元強積金資產，相對2012年底，每名計劃成員平均累積$11.6萬港元強積金資產，10年間累積增幅約93%。