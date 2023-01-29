政黨倡增博彩稅遭馬會批評不了解業務　議員：反應過激

本港連續三年財赤，財政預算案如何開源是各界焦點。有政黨早前已建議，將足球博彩稅由50%，上調30個百分點至80%，惟被馬會批評有關建議將摧毀香港作為頂尖賽馬地區的世界地位。行政會議召集人兼議員葉劉淑儀今早(29日)表示，該政黨早於3年前提出相關建議，不是新鮮事，馬會高層亦曾跟她討論，而政府也曾在經濟低迷時兩度增加博彩稅，可有效提高政府收入。她強調，政黨應在政府諮詢過程中，提出不同建議，認為馬會是次反應過激。

對於馬會早前回應該政黨的建議，直指該政黨對博彩市場競爭及馬會的投資和業務欠缺了解，有關建議將摧毀香港作為頂尖賽馬地區的世界地位。葉劉淑儀在電台節目續指，足球博彩佔馬會一半博彩收入，且成本低，不像賽馬需養馬，故這部分應向政府貢獻更多，不能說是影響公共利益；相信亦不影響博彩賠率，「佢(馬會)賺少啲咁解」。

另外，她重申反對政府再派發消費券，認為它屬逆周期措施，在經濟萎縮時可刺激消費，但本港經濟已逐步復甦，例如農曆新年期間食肆生意增加，加上港府財政儲備大幅下降，質疑是否需要將資源「燒煙花式」地派發。她建議當局把資源集中幫助最有需要的人土，譬如綜援出雙糧、公屋免租一個月等等。