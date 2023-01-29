春節後每日僅1萬內地人訪港　議員倡棄入境核酸檢測

中港今月8日起恢復通關至今已達3周。據入境處最新數據顯示，過去一星期農曆新年期間，新春大年初一（22日）當日有10,082名內地旅客入境，而上周二（24日）更最多錄得逾1.6萬人次，惟數字及後逐步回落升，昨（28日）僅10,419人次。有議員認為，相比疫情前同期每日約10多萬人次內地旅客訪港，認為現時入境核酸檢測要求、航班限制等，影響旅遊業復甦，促請政府盡快與內地商討，恢復赴港旅行團。

旅遊界議員姚柏良稱，通關後旅遊業整體氣氛好轉，但入境核酸檢測仍是內地人訪港的最大考量。他指，內地檢測費用即使僅12.5元，但「也是成本，亦是時間和精神的成本」，促當局盡早取消限制，亦有待通關復常後推進盡快放寬內地團的簽注。

至於外遊方面，姚柏良指香港人很喜歡去日本，惟近期有加班航機、旅行團無法成行，反映「凡有風吹草動，旅遊業一定率先受影響，復甦肯定最慢」。經過三年疫情，業界前線員工流失約一萬人，就政府下月將公布新一份財政預算案，他建議推出針對旅遊業的百分百擔保貸款計劃及復業基金等，協助業界增聘人手及復甦。