簡約公屋成本有望縮9億元　造價仍要265億元　擬下月立會申撥款

香港房屋問題一直為人詬病，基層市民等上樓無不等到「頸都長」，《施政報告》提出5年建3萬伙「簡約公屋」予輪候傳統公屋3年以上的申請者「應急」，惟房屋局去年稱設計和建築工程費約268億港元，基建工程費約6億港元，遭質疑成本過高。消息指，為壓縮成本，設計和建築工程費有望減約8億港元，基建工程費減約1億港元，整體開支或減逾9億港元，若以項目單位計算，樓層較少的每伙成本由約55萬減至約53萬港元，樓層較多的則由約68萬減至約65萬港元。據知，房屋局最快明天(30日)交代詳情，下月8日向立法會工務小組申請撥款。

此外，房屋局局長何永賢早前帶同接受社福機構服務的劏房戶，到簡約公屋的示範單位參觀，介紹單位設計和基本配備，她認為簡約公屋可「成為幫助劏房居民的救生艇，這便是簡約公屋的價值」，又冀低廉租金能減輕劏房戶的財政負擔，讓他們有更多儲蓄可籌劃未來。其中劏房戶梁太帶同家翁、家姑和6個月大女兒參觀，她說已輪候公屋約4年，滿意示範單位的設計，認為小朋友有充足活動空間，14歲的大兒子既可在書桌上做功課，也可有自己的睡床，日後毋須再與妹妹和媽媽同眠，認為單位切合其一家需要，盼可盡快上樓。

簡約公屋由政府主導興建，目標是在未來5年內興建約3萬個單位，主要提供予輪候傳統公屋3年以上的申請者，以家庭申請者優先。結合簡約公屋和傳統公屋，未來5年的公營房屋總建屋量，將增至約15.8萬個單位，較上一個五年期增加約5成。至於興建則由建築署負責，以組裝合成建築法加快建屋速度。