消費券未能繳付家居等費用　社協倡預算案向基層派1萬現金津貼

新冠肺炎肆虐3年，雖然政府過去曾推出電子消費券，惟本地經濟亦只有少許起色。適逢新一份財政預算案下月發表，有組織進行調查收集市民意見，於今日(29日)公布結果，發現即使市民去年獲得消費券，但大多都已用於補貼生活基本開支，故未能如政府所願，用於娛樂消費，刺激本地經濟。組織盼望新一份預算案可改以現金形式，向基層人士發放1萬港元津貼。

香港港社區組織協會上月透過網上問卷，搜集基層市民對財政預算案的意見，成功收集946份有效問卷。受訪者中大多正居住於貴租、環境惡劣的劏房，或正領取各項現金津貼，譬如「綜援」、「在職家庭津貼」等，且月入少於1.5萬港元。調查發現，近半受訪者分別表示過去一年受疫情影響以致收入減少和開支增加，甚或有10.9%人要借貸度日。至於若政府再向基層人士發放資助，調查反映有90.1%受訪者認為應該以現金方式發放，以靈活繳付各項家居費用，如租金、水電費等。

恒生大學二年級生張同學表示，一家三口居於深水埗區公屋，父母收入不多，過往受疫情影響，令家庭收入減少之餘，開支亦有所增加。為兼顧學費及家計，自己今年開始需到離家頗遠的天水圍從事兼職，他坦言過去因派發的是電子消費券，故不能幫補學費，認為新一份預算案可改以現金形式，發放至少1萬港元的生活津貼。

社協副主任施麗珊建議，政府應斥資604億港元推行短期紓困措施，包括向每名生活在貧窮線下，以及正領取各項社會福利基層人士派發1萬港元的「基層生活津貼」，並設立短期失業及就業不足援助金，上限為1.6萬港元，每名就業人口最多可領取6個月津貼，甚或為特定行業徵收「暴利稅」，以達致共同富裕原則。