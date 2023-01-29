隔離令明起停發　醫管局將加強服務支援患者

港府明(30日)起取消向新冠確診者發出隔離令，醫管局今日(29日)表示將加強服務繼續支援患者，明日起恢復所有普通科門診診所服務，並增加普通科門診診所的偶發性疾病診症名額；同時預留診症名額予較高風險的確診病人，病人可透過醫管局手機程式或致電預約。

醫管局總行政經理(基層及社區醫療服務)夏敬恒表示，熱線同事會根據病人臨床情況作出健康建議，亦可協助有需要人士預約普通科門診，或安排遙距診症服務，給有特別困難的病人。急症室服務方面，他指當局會密切監察各公立醫院急症室的運作情況，竭力應付服務需求，又籲徵狀較輕微或較低風險的患者，向可處方新冠口服藥物的私家醫生求診，減輕公共醫療服務的壓力。

他續稱，患者可按其需要到18區中醫診所暨教研中心求診，當局會密切檢視，有需要時調動資源加強服務。另外，公立醫院特別探訪將有新安排，由下月1日起，除隔離病房外，所有訪客每日可獲安排兩小時探病時間，毋須預約，而同一時間最多兩位訪客探病，期間亦可換人，上限為3人。不過訪客仍需提供48小時有效核酸檢測證明。