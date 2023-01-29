消息指數日後可免檢測通關　第二階段將取消各口岸配額

疫情纏擾香港3年，欠缺人流、百業受重挫，但香港與內地免檢疫通關至今3周，港人仍須持48小時核酸無染疫證明才可過關，各口岸也有相應配額。有政界人士今（29日）出席活動時表示，預計未來幾日可以免核酸檢測通關，相信到通關第二階段，各口岸配額也會取消，指目前已做到「有序」通關，配額「有餘」，認為可以盡快免核酸取消配額「完全開放」。

政界人士表示免核酸檢測會「好快有決定唔需要」，又指相關決定兩地商量好就可以推行，且可見內地核酸檢測點愈來愈少，相信未來幾日便能聽到取消的消息，他又呼籲羅湖和皇崗口岸盡快恢復使用，務求下月初羅湖可以通關。他續指配額的原意是「有序通關」、怕農曆新年會太多人擠塞口岸，但從目前情況可見「有序已經做得到」，而且人數並不多，因此認為可以完全開放。]

另外，政務司司長陳國基指香港正有序放寬社交距離措施，例如由1月30日開始撤銷隔離令，並有序放寬入境管制措施，目前正開展與內地商討全面通關事宜，表示近日與內地「拜年」時都和對方討論此事，務求在復常路上不走回頭路。他續稱，由自己領導的通關事務協調組，將會繼續確保通關安排「安全、有序、暢順」。