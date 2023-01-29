自訂車牌拍賣「1 HH」最貴　「ELONMUSK」僅值1.1萬

今日(29日)為年初八，運輸署於灣仔會展舉行兩場自訂車輛登記號碼拍賣會，共推出240個車牌號碼供市民競投，結果組合「1 HH」以11.5萬成交，成為全場最高價。今次拍賣的自訂車牌大多為市民的英文名字或拼音組合，當中最矚目的是有人用全球首富「ELONMUSK」的名字作車牌，惟反應不似預期。其餘較特別的組合，包括玩中英文諧音組合的「初戀(1ST LOVE)」、「COOLMORE」及「B1GBRA1N」，亦有人單純以英文單詞作車牌，包括「小心(CAREFUL)」、「水樽(BOTTLE)」、「戰利品(TROPHY)」及「金庫(TREASURY)」等。

今次拍賣結果出乎意料，最高拍賣價的車牌組合為「1 HH」，成交價11.5萬。其次為「XXK」，成交價為7.4萬元。反而較特別的「ELONMUSK」僅以1.1萬元成交，反映首富亦未必受追捧，反而「初戀」更有價，以4.4萬元拍出。

自訂車輛登記號碼拍賣會在灣仔香港會議展覽中心新翼L2樓N201會議室舉行，分兩場公開拍賣共240個已獲批准的自訂車牌，上午場當日9時25分開始，拍賣100個自訂車牌；下午則拍賣140個自訂車牌。自訂車牌的底價為5,000港元，已繳交5,000港元按金的申請人仍須出席拍賣會並須參與競投，包括競投第一口價，否則所申請的自訂車輛登記號碼可能會以底價售予另一競投人士。