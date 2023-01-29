政Whats噏：星洲撬緊港人才同企業　陳紹雄叫政府咪不聞不問

今屆政府力推「招商引才」政策，推出好似高端人才通行證等嘅措施。然而有幾位議員都覺得唔夠，話「搶人才」重要，但「留人才」都同樣重要，話政府依家對外搶人才，但實情香港嘅人才同公司都比人「撬緊」，而政府依家好似「坐定粒六」。佢哋認為再唔做啲嘢嘅話，香港公司同本地人才都好易被「搶走」，又覺得政府近年推出嘅人才措施針對外來人才嘅房屋配套都做得唔夠。

《施政報告》提出唔少有關人才措施，毫無疑問「搶人才」係香港未來主要政策之一。不過，議員陳紹雄覺得香港唔應該淨係搶外來人才同企業，而對本身係香港嘅人才同公司不聞不問喎。佢形容香港政府依家有啲似「坐定粒六」咁，無積極留住佢哋。佢仲話有人向佢透露，不斷有新加坡官員嚟「撬」香港嘅商會走。

香港作為中西文化交匯嘅地方，自然有好多人當作「跳板」，身兼嶺南大學協理副校長嘅議員劉智鵬就話，其實香港每年都有唔少內地學生過嚟讀碩士，但讀完之後有9成都唔會留喺香港工作。留唔住之外，佢覺得香港最難搶嘅其實係中層人才，話當局要諗諗點樣先可以令佢哋來港，例如提供更好嘅住宿環境、伴侶同子女嘅配套措施等。

劉又以請大學教授為例，話依家大學教授來港冇宿舍提供，外籍教師要自已搵地方住。好彩嶺大喺屯門，空間比較大，啲外籍教授先可以住得大啲，佢反問如果係香港大學嘅外籍教授，唔通要佢哋住劏房咩？之不過，佢都戴返頭盔話要平衡翻本地居民嘅感受，唔好忽略公屋嘅進度。

無論人才宿舍定簡約公屋，對土地需求都好大，議員林筱魯就覺得政府要善用面積大嘅工廈土地去起人才宿舍，但因為冇錢搵，政府同工廈持有者「傾唔掂數」，佢覺得呢個問題都唔係咁易解決嘅。雖然香港喺房屋方面有啲劣勢，但佢覺得新加坡都未必嬴晒。佢留意到新加坡雖然住屋同辦公室租金不斷上升，但樓價反而平平冇太大起伏，可能意味住大部分過去嘅人才冇長期留喺新加坡嘅打算。唔知算唔算係香港搶翻流失人才嘅契機呢？