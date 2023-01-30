賀年糕點壞腸胃　中醫教茶湯消滯

農曆新年賀年食品食到停唔到口，但食得太多，容易食滯，造成腸胃不適，甚至會影響社交及工作狀態。市民「食滯咗」又可以如何應對呢？有中醫指出，新年期間的糕點，如湯圓、年糕、糯米飯等最難消化，故應減少主食，並建議以茶湯消滯。

中醫葉麗斌透露，曾有一位年近70歲的長者，節日期間與朋友吃自助餐，一口氣吃了十多隻生蠔，導致胃脹、食欲不振。節日難免會放縱自己，但切記適可而止，坊間傳聞指喝茶有助消食解膩，葉表示，確實有相關記載，茶有消宿食、下氣以及消滯解膩的功效，不過謹記不要空腹飲用。茶葉中又以黑茶的普洱最為有效，但她亦提醒孕婦、兒童以及有胃病及失眠人士不適宜喝茶。體質偏寒以及虛弱的人士亦不宜飲用性質寒涼的茶，例如綠茶、白茶等。

除了茶，平常亦可適量飲用熱飲，但避免飲用甜味飲品例如朱古力、華田等，以免加重積滯，山楂及檸檬等都是常見的消滯食物。葉麗斌推介幾款茶湯，供市民平時飲用，每天一至兩杯，在進食前飲用更佳。

一般而言，市民在節後進食太多導致食滯，求醫一至兩次，配合戒口便可很快恢復，亦可多走動或散步有助消化。惟長期有胃病人士則要注意，一些常見食物如麵包、蛋糕、麥片等都會對胃造成持續刺激，胃寒人士平時可多吃生薑及陳皮。葉麗斌指出，長期工作壓力亦會引致腸胃不適，推薦飲用玫瑰花茶或食用佛手，以疏肝利氣。