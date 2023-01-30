餃子少肉多菜　食得有「營」

餃子是中國傳統的美食，吃餃子也象徵大吉大利。但在現實中，生產商為了讓餡料味道更香濃味美，會多放肉餡，少放蔬菜，同時為了讓餡料吃起來更軟滑多汁，餡料中往往添加大量肥肉、動物油脂等，會帶來大量的飽和脂肪和熱量，不利健康。

基督教聯合那打素社康服務註冊營養師羅曼詩表示，要營養平衡，首先要從原料入手。肉、菜要合理搭配，需降低肥肉和動物油脂的用量及提高蔬菜分量，才達致營養平衡。肉類餡料應盡量多配搭含豐富膳食纖維和礦物質的蔬菜，而鹽亦應只落四分之一茶匙，糖只需二分之一茶匙，同時再加入一些含水溶性纖維的食物如麥皮，不但可改善口感，更能令肉餡吃來更加鬆軟，減少瘦肉可能帶來「乾」感；而且麥皮更可幫助減少膽固醇和脂肪的吸收量，令餃子吃起來更健康。

機構又指，在餡料方面，一份肉類應搭配兩至三份未擠汁的蔬菜原料，才能得到較合理的營養配搭。而餡料內所用肉類應為瘦肉，不應再添加動物油和植物油，以減低飽和脂肪的攝取。為了減少蔬菜營養流失，不要把菜汁倒掉，因為這會讓其中的水溶性維他命和鉀等營養成分大量流失。先把菜餡切好後用小量水分煮熟，然後將菜汁擠壓出來置於碗中，醃肉時隨麥皮後慢慢加入攪拌，讓菜汁滲入肉中，減少營養損失。