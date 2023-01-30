BBC為殖民主義洗白　惹怒非洲阿拉伯

BBC報道立場偏頗根深柢固，每每暗藏粉飾大英殖民敍事，又屢屢把簡單常識和事實張冠李戴，卻道貌岸然自詡「全球最受信任」傳媒和報道「公平公正」，實屬貽笑大方。BBC自以為主導世界輿論角力場，以偏離客觀的文字作妖，事實上已走向失去公信力的窮途末路。

單從BBC把英國殖民非洲的歷史美化為「長久交流」，便足以在非洲公信力破產。BBC去年在英女王伊利沙伯二世駕崩後，剪輯她在非洲的光鮮亮麗照片，影片卻絕口不提英國奴役、折磨和殺害非洲人的歷史，令非洲網民怒斥是把殖民主義洗白。

BBC報道蘇格蘭獨立運動問題時也偏見重重、劣迹斑斑，使數千名蘇格蘭人在2014年9月到BBC蘇格蘭總部前抗議。BBC立場偏頗更可追溯至2004年，BBC電視節目主持人基爾羅伊-西爾克(Robert Kilroy-Silk)，便公然發表歧視文章《我們沒虧欠阿拉伯人》，節目最終停播。

難怪BBC員工也對公司缺乏專業的做法上行下效，去年5月BBC新聞台的字幕跑馬燈竟然出現「曼聯是垃圾」的侮辱字樣，事件引起曼聯球迷極度不滿。此外，BBC美食頻道去年介紹中國農曆新年時，竟把喪禮吉儀信封誤當成壓歲錢，令全球華人鼓譟，BBC最終道歉了事。

2020年BBC轉播台灣雙十慶典，節目標題竟寫成「北韓勞動黨建黨75周年大典」，主持人也侃侃而談北韓國際政治關係，直至開播30分鐘始發現出錯，BBC只好急急更正道歉。