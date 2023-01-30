事隔26年道歉　英王室炮轟BBC管理層

BBC採訪手法失德為人詬病，受外界抨擊後僅道歉了事，往後依舊犯錯纍纍，敗壞新聞工作者專業。早於1995年，BBC時任記者巴希爾被指使用偽造銀行文件等不誠實手段，誘騙已故戴安娜王妃受訪，揭露婚外情內幕。BBC至2021年才公開致歉，英國王室怒斥BBC管理層庸碌無能，無嚴加追問及跟進。

此外，BBC在2021年6月轉播歐國盃比賽時，竟以超長特寫鏡頭播出丹麥中場球星基斯甸艾歷臣倒地昏迷，接受心肺復蘇，甚至連艾歷臣妻子和隊友驚惶落淚的畫面也一一播出，而沒有立即中斷信號。球迷紛紛批評BBC做法噁心。備受各界猛烈抨擊下，BBC最終公開致歉，辯稱公司已盡快停止轉播。

2013年4月，倫敦大學經濟學院(LSE)譴責BBC的3名員工，假扮大學博士生跟隨學院交流團前往北韓，更暗中拍攝節目。校方炮轟BBC的做法危及學生安全，並要求BBC抽起節目。BBC總裁雖則承認利用學院名聲作為欺騙手段，並向學院致歉，但實際上仍然拒絕抽起節目。

2013年6月，已故英女王伊利沙伯二世為BBC新廣播大樓揭幕，BBC員工卻被指像殭屍一樣如影隨形跟隨女王。專門記錄英國皇室軼事的雜誌主編蘇厄德怒斥，BBC員工的行為無禮且冒犯，可說是完全失控，認為BBC在女王蒞臨前，應先教導員工應有的禮節。BBC在今次事件上甚至未有致歉，只形容員工是熱情接待女王。