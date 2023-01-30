英喉舌BBC造謠作惡　藉新疆疫情抹黑中國

作為英方喉舌的英國廣播公司(BBC)，造假醜聞往績史不絕書，涉及新疆及新冠疫情的報道近年更是火力全開，極力抹黑中國，單是針對新疆所謂「人權狀況」污衊，便是一再挑戰底線。BBC涉華報道熱衷編造謊言，不僅違背新聞職業道德，更充斥刻版偏見。事實上，BBC造假目的不僅是博取眼球，還充當宣傳工具，影響極其惡劣，難怪就連中國外交部發言人也稱其獲內地網民形容為「造謠廣播公司」(Bad-mouthing Broadcasting Corporation)。

BBC過往屢次製作專題報道，聲稱揭露中國黑幕，均被內地官媒等踢爆造假，例子層出不窮，特別是在涉疆問題更見劣迹斑斑。2020年12月，BBC發布一則實地探訪新疆新聞，宣稱中國政府阻礙記者拍攝，對外指摘新疆工廠存在「強迫勞動」，卻被內媒揭發內容純粹是透過剪輯等方法編造出來，所謂阻礙拍攝，只是記者與保安員語言不通，加上記者無戴口罩引發事件而已。

然而，BBC事敗後拒絕收手，繼續抹黑中國。2021年2月，BBC發布一則自稱曾被性侵的新疆維吾爾族婦女新聞，成功煽動美國等地政府回應，中國外交部發言人汪文斌指摘報道是「毫無依據地抹黑詆毀」。相隔大約一個月，BBC已按捺不住，聲稱中國將數十萬名新疆維吾爾人及其他少數民族轉移到離家較遠地方工作，從而減少新疆人口密度，遭到內地官媒反駁有關報道是編造假新聞。

BBC被連番揭發造假後，針對中國手段也變得愈來愈荒誕。BBC於2021年8月公布訪問一名自稱被囚禁在新疆「再教育營」的18歲維族女子，事後又被內媒揭發受訪者背景涉嫌造假，其背後組織專門從事反華活動，遭中方揶揄找到一位漏洞百出演員。

在涉疆報道屢次出醜，BBC不忘把矛頭指向中國防疫政策，企圖分散其造假黑歷史。2020年12月，BBC報道新冠疫情如何改變武漢，中文及英文版本影片內容一樣，卻被揭發唯獨是英文版本加上一層色彩灰暗濾鏡效果。內地網民對此不禁問起：「是不是加了濾鏡好讓顏色變舊，讓城市看起來很窮？」

為了抹黑中國防疫人員，BBC於2021年1月透過移花接木惡劣手段，把中國特警在演練中要求司機落車配合檢查片段，當成防疫部門人員暴力執法及侵犯人權證據。當上海去年底因防疫問題而爆發衝突時，BBC記者宣稱遭到中國警方逮捕及毆打，事後被揭是涉事記者在警方執法時拒絕配合，其報道新聞手法獲中國外交部時任發言人趙立堅形容為「惡意碰瓷」。

針對BBC多年惡行，趙立堅於2021年7月在外交部例行記者會上狠批BBC，並稱其獲內地網民形容為「造謠廣播公司」。他指摘BBC長期以來抱守對華意識形態偏見，多次製播假新聞，在涉港、涉疆、涉新冠疫情等問題散布虛假信訊息，對中國大肆攻擊抹黑，嚴重偏離新聞職業準則，希望BBC能夠遵守職業道德及操守，通過真正客觀公正報道，彌補其在中國公眾心中的「信任赤字」。