今起快測確診毋須呈報　取消公告

本港新冠疫情仍維持逾3,000宗水平，衞生署衞生防護中心表示，昨日新增3,283宗確診個案，當中有3,172宗來自本地，111宗為輸入個案；另有20名確診病人在公立醫院離世，當中11名病人的死因初步分析與新冠無關，其餘9人死因與新冠有關。而今日起，當局亦只會於網上公布核酸檢測確診數字及醫生和醫院報告的死亡個案數字。

醫院管理局表示，新增的20宗死亡個案分別涉及9男11女，年齡介乎61歲至96歲，當中7名死者來自院舍，其中有4人已打4針；7人已接種3針疫苗；兩人已打兩針，一人已打一針；6人無打針資料。

而現時急症醫院內科病床整體住用率為95%。有2,019名留醫的新冠病人中，298人正接受氧氣治療，43人需要以呼吸機協助呼吸；現時合共有93名危殆及89名嚴重的確診病人留醫，當中28名危殆病人正接受深切治療。而留醫危殆病人中，有兩人為兒童，分別為住於瑪嘉烈醫院的5歲男童，以及於香港兒童醫院的11歲女童。

院舍方面，本港新增12間院舍呈報個案，涉及7間安老及5間殘疾院舍，共有13名院友染疫。學校則因假期而沒有新增呈報個案，亦沒學校個別班別需停課一星期。

另外，港府今日起只要求醫生呈報死亡及嚴重感染個案，取消快測染疫者呈報機制，當局亦會取消發放新聞公告，僅於網上公布核酸檢測確診數字，以及醫生和醫院報告的死亡個案數字。醫管局亦表示，因應政府應對新冠病毒的最新措施，由今日起停止透過新聞稿每日公布公立醫院新冠個案的最新情況。