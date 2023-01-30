東方日報A1：免隔離乏配套　染疫求診難　打工仔玩殘

新冠病毒纏港3年，港府朝令夕改兼嚴苛的防疫政策往往令市民無所適從。由今日起，本港廢除向新冠確診者的強制隔離令，患者可如常外出，而毋須坐疫監及申報，令復常之路邁向新一章；惟另一方面，對普羅打工仔而言，此後感染新冠必須求診且獲發「醫生紙」，才可申領病假，換言之沒有病假紙則手停口停。就近期本港每日確診數字仍徘徊逾3,000宗，有專家及病人組織指，醫院管理局雖加強服務支援患者，但打工仔為「撲」得一張醫生紙恐令需求大增，擔憂公立醫院的診症預約隨時爆滿，輪候時間過長更隨時錯過適切治療等；可處方新冠口服藥的私家醫院或私家醫生則有限，昂貴診金亦未必人人負擔得起；港府就復常的善後顯見有不足之處。

由即日起，衞生署不再向確診人士發出隔離令，先前發出的隔離令亦將撤銷，患者可提早離開正進行隔離的住所、醫院或社區隔離設施。同時，當局將停止向患者派發抗疫物資包；全港7間為新冠患者而設的指定診所及遙距診症服務，以及所有呈報平台亦已停運。港府早前解釋，疫情管控和處理由強制隔離規定，改為由市民自主決定，目的是讓社會有序復常。

為配合防疫政策調整，醫管局總行政經理（基層及社區醫療服務）夏敬恒昨表示，所有普通科門診診所今起恢復正常服務，並增加普通科門診的偶發性疾病診症名額；同時預留診症名額予較高風險的確診病人，病人可透過醫管局手機程式或致電預約。

夏敬恒表示，醫管局支援熱線將根據病人臨床情況作出健康建議，並協助有需要人士預約普通科門診，或安排遙距診症服務。他又指，當局將密切監察各公立醫院急症室的運作情況，竭力應付服務需求，並呼籲部分徵狀較輕微或較低風險的患者經可處方新冠口服藥物的私家醫生求診。

另外，夏又提到公立醫院探訪新安排，下月1日起除了隔離病房外，所有訪客每日可獲安排兩小時探病時間，毋須預約，同一時間最多兩位訪客探病，期間可換人，上限為3人；訪客仍需提供48小時有效核酸檢測證明。

據醫管局數據顯示，2021/22年度普通科門診就診人次多達576.2萬，其服務需求殷切，額外預留偶發性疾病診症名額，亦未必能適切支援求診的新冠患者。至於現時全港13間私家醫院接受新冠病人求診；至少634名私家醫生已登記透過衞生署分配新冠口服藥物，合資格患者可獲免費處方政府提供的藥物，惟計及診金、藥物送遞費用等，「埋單」隨時過千元，對普羅大眾來說，確實難以負擔。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，過往有市民染疫後選擇留家隔離，自行服用藥物，惟隔離令取消後，相信不少打工仔為取得病假，而需到普通科門診求醫，診症需求料比以往多。他擔憂門診輪候時間過長，恐增加傳染風險，認為當局應做好分流，避免等候門診的高危群組受感染，包括長期病患者、長者等；假如整體確診個案再反彈，門診服務勢會逼爆。

香港病人政策連線主席林志釉同樣擔心，普通科門診診所以往已經常大排長龍，擔心服務恢復正常後需求有增無減，染疫打工仔難以預約，繼而為求醫生紙而四出奔波，頻頻撲撲，甚至個別患者或因而打消求醫念頭。

醫管局發言人昨晚表示︰醫管局已加強人手，應付可能增加的服務需求。各普通科門診診所提供的偶發性疾病診症名額已增加至每日超過一萬個，當中會預留約二千個名額照顧新冠確診病人，在有需要時會調動額外的日間及夜診備用名額為新冠確診病人服務。而71間普通科門診診所會由今日開始恢復正常服務，並會為新冠確診病人提供治療及為合適的病人處方新冠口服藥物。

所有新冠確診病人，均可透過手機應用程式「HA Go」內的「新冠關愛預約（普通科門診）」程式或普通科門診電話預約系統預約診症。新冠確診病人亦可致電醫管局支援熱線1836 115，包括轉介有需要的新冠確診病人至普通科門診診所接受治療。

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