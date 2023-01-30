屹立深水埗44年　「棚仔」布市場明落幕

本港碩果僅存、有44年歷史的「棚仔」深水埗欽州街布市場，將於明日(31日)下午5時起正式關閉，據悉棚仔關閉後，棚內的所有剩餘貨物將被當局充公。有經營逾30多年的布販直言結業後會轉行，又批評當局未有認真處理賠償及搬遷問題，望給予充裕時間「散貨」。本報記者昨午到「棚仔」巡視，現場人山人海，目測有近百人，不少人趕及搬遷前到來買布，當中亦有外國遊客和「龍友」，相信是為歷史性時刻留下倩影。

對於棚仔搬遷，從事時裝採購的梅小姐指感到可惜，因為棚仔應該是全港最後一個能讓小販聚集的市集，具有歷史特色，其價值不容易被其他地方取代。她續指，自己需要四周買布，已幫襯棚仔逾十年，形容「乜款都有，好似尋寶咁，相比起街鋪，靈活性大好多」。搬遷後，她認為會對創作人士造成很大影響，因相比其他地方，其相關配套已大有不同，亦少了一個買布料的好地方。

市民梁太自小在附近工作，故很早認識棚仔這個地方，她指偶爾亦有「幫襯」，形容可趕及搬遷前重遊舊地非常難得，同時亦感到可惜，慨嘆棚仔氣氛熱鬧，檔主亦相當有人情味，與附近街坊一直相處融洽，「行吓呢間嗰間，可以連飯都唔記得食」，恐怕日後難以再有類似地方，更失去了聚腳之地。

在棚仔經營逾30年的布販蘇生則稱，看不到布業的發展前景，故結業後將會轉行，或從事保安行業。對於賠償及搬遷等安排，他怒斥當局欠仁慈，他在多年前以5萬至10萬港元不等，相繼購入7個檔位，惟當局稱會以人頭計算賠償金額，結果僅獲10萬港元，損失慘重。蘇又透露，去年底收到食環署來信，要求需於明日5時前遷走棚內所有貨物，但他直言根本不夠時間，亦曾多番周旋，望能給予寬限期至最遲三月底，但最終不果。他形容過年都要提心吊膽，以往由年廿六開始休息至年初九、十，但現在要開工散貨，否則「渣都冇得剩」。