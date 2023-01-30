政府申撥近10億元　興建新梅窩聯用大樓及廣場

梅窩一直是港人及遊客熱門到訪地點，當局準備向立法會申撥9億7,030萬港元，以進一步改善當區設施，包括興建梅窩碼頭廣場，進一步改善現有公共交通運輸停泊處，以及增建一棟樓高兩層的綜合大樓，重置現有鄰近碼頭的熟食市場、乾貨檔等設施。工程預料為期三年，完成後可給旅客一個耳目一新的梅窩景況。

立法會發展事務委員會明天(31日)將討論梅窩改善工程第二期第二階段的項目內容，其中當局建議在梅窩碼頭以北興建一座樓高兩層，總建築樓面面積約8,500平方米的聯用大樓，以重置現有原本鄰近碼頭的熟食市場、乾貨檔、公廁、垃圾收集站以至公共單車停泊區等設施；相關大樓亦會增設公共私家車停泊區、平台花園及戶外餐飲區。而目前市民乘坐渡輪到達梅窩時所見的巴士站位置，當局建議將其拆卸，並在碼頭西面出入口處興建1,700平方米的入口廣場，及在廣場旁重置巴士總站、的士站及增設公共單車泊位及公共私家車泊位，以回應當區以單車代步的居民及旅客的訴求。此外，亦會增建海濱長廊及單車徑，以讓旅客感受當區景色。

當局計劃在今年第二季向立法會財委會申撥9億7,030萬元，以進行工程招標工作，預料熟食市場的相關工程需約三年完成，而連計海濱長廊、單車徑等整項工程，則預計需約四年半完成。工程完成後，梅窩碼頭相連地區將增加約600個公共單車泊位，24個公共私家車泊位及三個貨車泊位，以應付當區的需求。