迪士尼下月初辦招聘會　提供逾600個全職兼職職位　

隨著中港通關逐步恢復，香港入境旅遊逐漸恢復。為配合營運需要，香港迪士尼樂園度假區將於下月2日首次以「開放日」形式在園區舉辦大型職業招聘會，提供逾600個全職及兼職職位，並安排即埸面試。樂園度假區招聘、薪酬及福利總監鄭家濂表示，名額是根據今年園區新增項目、通關情況等因素所推算，將視乎通關後的實際遊客人數和園區運營需要，考慮是否再推出招募計劃。

鄭家濂表示，600個全職及兼職職位空缺會以招聘前線演藝人員職位為主，如樂園營運、酒店營運、餐飲、技術員、保安等，當日更會邀請多間社福機構、大專院校、演藝學院等合作介紹應徵者。如應徵者未能趕於下月2日參與開放日，可於下月6至9日上午9時半至下午4時半，到樂園招聘中心參與即場面試，或致電查詢及登記其他面試日期。

入職薪酬福利方面，鄭表示比以往有所增長，全職初級職位起薪點連交通津貼約每月1.5萬至2萬港元；技術工種如廚師或技術員等則按經驗面議，不過所有全職職位均能享受5天工作周。而兼職時薪則約73至100港元，每日另有交通津貼，部份職位只需平日工作，可在星期六日休假。另外，部分職位更設有3,000至6,000港元的迎新獎金，會在入職後分階段發放。

適逢香港迪士尼邁向18周年，鄭表示，今年將有一系列精彩活動登埸，包括3月舉辦的「香港迪士尼樂園10K Weekend 2023」跑步盛事，4月Duffy好友芭蕾兔StellaLou亦將夥香港芭蕾舞團合演特別為樂園編制的芭蕾舞「StellaLou夢想起舞吧」表演，到5月一眾復仇者聯盟更會以前所未有的方式與賓客們互動，萬眾期待的《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」則將於今年下半年隆重開幕。