新冠患者隔離令今起撤銷　林永和料私家醫生可應付診症需求

港府今日(30日)起正式撤銷對新冠感染者發出隔離令，所有檢測確診人士毋須透過衞生防護中心網上平台呈報及提交個人資料。家庭醫生林永和今日在電台節目表示，預計確診市民向私家醫生求醫會增多，而以目前每日約3,000宗確診計算，公營醫療體系可服務2,000名病人，餘下診症需求，私家醫生可以應付。

林指出，大部分確診的非高風險病人，毋須服用新冠口服藥，不一定要向可處方口服藥的醫生求醫。至於向新冠病人發病假紙，私家醫生會依據病情決定，例如發燒要臥床，一般會有一至兩日病假，而為了讓病人痊癒後才上班，開4日病假亦屬合理。他又提到，部分醫生未能診治新冠患者，原因或與自己年紀大、家中有健康狀況差的長者或其他診症服務繁忙等有關，希望巿民諒解。

勞聯副主席譚金蓮在同一個電台節目表示，有照顧體弱人士或幼兒的行業員工擔心撤銷隔離令後，要多次求醫才獲4日或以上病假，因每次診金要數百港元，將造成負擔。另有零售、餐飲、運輸等員工，請病假會被扣日薪及勤工獎。為讓確診僱員有足夠休息，譚希望在隔離令撤銷初期，僱主應盡量接受以快測確診結果代替病假紙。