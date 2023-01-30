院舍童4至6成有特殊需要　據知第2階段報告倡增社工等人手

東網前年率先獨家報道童樂居虐兒案，事後社會福利署成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，並於去年完成針對留宿幼兒中心的首階段檢討，據指，委員會針對照顧兒童及青少年的兒童院、兒童之家等服務的第2階段檢討大致完成，提出39項初步建議，最終報告有待公布。據知，報告披露各類兒童住宿照顧服務評估為「有特殊需要的服務使用者」，佔整體服務名額約4至6成，又建議增加社工及前線照顧工作員，提高人手比例，以及檢視個案管理機制等。

社署目標於今年3月完成涵蓋兒童院、男/女童院、男/女童宿舍、兒童之家、輕度弱智兒童之家及寄養服務的第2階段檢討。據知，報告作出多項建議，例如強化人手方面，建議增加社工以加強支援兒童和院內培訓，包括增加助理社會工作主任職級人手，加強支援有特殊需要兒童。報告又建議確立個案社工作為個案經理的職能，包括必須定期跟進兒童情況，又建議檢討個案管理機制。此外，因應特殊需要服務使用者上升，建議增撥資源予服務單位聘請保健員，並建議社署適時檢視兒童住宿照顧服務單位的標準設施明細表、環境和設備等。

而就寄養服務提出的12項初步建議，指政府有必要重點發展寄養服務，以提供更快和有彈性的家居照顧，指出寄養服務有招募及挽留困難，故建議提高服務獎勵金，包括普通寄養家長獎勵金、緊急寄養服務獎勵金等。另建議引入彈性招募以支援寄養家庭，設「1+1」組合式招募計劃讓家長與親友一同照顧寄養兒童，讓寄養家長可定期休息。