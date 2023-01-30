院舍童4至6成有特殊需要 據知第2階段報告倡增社工等人手
2023年01月30日 11:30
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童樂居虐兒案後，社署成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會為多項兒童服務作檢討。
東網前年率先獨家報道童樂居虐兒案，事後社會福利署成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，並於去年完成針對留宿幼兒中心的首階段檢討，據指，委員會針對照顧兒童及青少年的兒童院、兒童之家等服務的第2階段檢討大致完成，提出39項初步建議，最終報告有待公布。據知，報告披露各類兒童住宿照顧服務評估為「有特殊需要的服務使用者」，佔整體服務名額約4至6成，又建議增加社工及前線照顧工作員，提高人手比例，以及檢視個案管理機制等。
社署目標於今年3月完成涵蓋兒童院、男/女童院、男/女童宿舍、兒童之家、輕度弱智兒童之家及寄養服務的第2階段檢討。據知，報告作出多項建議，例如強化人手方面，建議增加社工以加強支援兒童和院內培訓，包括增加助理社會工作主任職級人手，加強支援有特殊需要兒童。報告又建議確立個案社工作為個案經理的職能，包括必須定期跟進兒童情況，又建議檢討個案管理機制。此外，因應特殊需要服務使用者上升，建議增撥資源予服務單位聘請保健員，並建議社署適時檢視兒童住宿照顧服務單位的標準設施明細表、環境和設備等。
而就寄養服務提出的12項初步建議，指政府有必要重點發展寄養服務，以提供更快和有彈性的家居照顧，指出寄養服務有招募及挽留困難，故建議提高服務獎勵金，包括普通寄養家長獎勵金、緊急寄養服務獎勵金等。另建議引入彈性招募以支援寄養家庭，設「1+1」組合式招募計劃讓家長與親友一同照顧寄養兒童，讓寄養家長可定期休息。