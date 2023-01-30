新冠患者轉至普通科求診　覆診市民無懼與確診者為鄰

以往確診新冠肺炎人士必須隔離，不過由今日(30日)起政府撤銷隔離令，而醫院管理局轄下的指定診所亦全部恢復為普通科門診診所。東網記者今早10時到位於新蒲崗的柏立基普通科門診診所，發現大門上鎖，並貼上指示稱要待下午才會全面恢復服務。而位於九龍灣的九龍灣健康中心普通科門診診所同樣亦有張貼標示，工作人員稱正進行深度消毒。有市民稱今早覆診情況順暢，未有等候太長時間，亦不擔心與確診者為鄰，認為香港已進入復常，需盡快適應。

柏立基普通科門診診所大門上鎖，暫未見有市民誤撞上門「食檸檬」，診所大門貼有多張標示，均稱診所將於今日下午時段才會全面恢復正常服務。附近的九龍灣健康中心普通科門診診所亦同樣貼有相同標示，但大門仍有開放，工作人員表示由於原先指定診所範圍仍在進行深度消毒，故需於下午2時才會再開放，但同一樓層的部分位置開放用於接收普通科門診病人。

九龍灣健康中心普通科門診診所的陳女士稱，今早是因專科覆診才到訪，暫時門診未見人流過多，亦不用輪候太長時間，整個覆診過程約1.5小時便完成。對於確診人士可自由出入及到普通科門診診所求醫，她亦不太擔心，更笑稱「(疫情)都幾年啦，麻木咗啦」，又指自己亦曾確診，確診時沒有太大反應需到指定診所求醫，故並不擔心會再次染疫。同樣到診所覆診的潘女士則表示，診所流程大致暢順，不擔心會與確診人士交叉感染，雖然自己並未曾確診，但過去因工作需要被迫打針，目前已打4針，故相信確診機會不大，被問及現時確診無需隔離會否擔心難請病假，她則認為確診已很平常，可照舊以發燒感冒等理由請病假。

此外，南葵涌普通科門診診所由早上起已有不少確診者到場求診。有再次確診的求診病人表示，未有得悉事前要在手機應用程式預約，到場後即時網上登記補辦，認為以前可直接在診所登記診症較方便，現時安排複雜無所適從，又稱雖然不用隔離，但也會待病情好轉才上班。