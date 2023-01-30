港府抗疫3年備受批評　議員促成立調查委員會

苦纏香港三年的新冠疫情隨着今日(30日)起撤銷確診者隔離令而步向終站，惟政府過去的嚴苛防疫，以及疫情奪去逾萬市民性命，都備受社會各界批評。有立法會議員認為現時是檢討政府抗疫工作的合適時候，認為當局要檢討外，議會亦應該成立委員會調查，查找不足和責任。不過亦有議員指檢討工作不應是互相指責，更重要的是提出建議。

議員狄志遠認為，在第5波疫情期間，政府顯得手忙腳亂，很多長者離世，有慘痛體會就應該多取經驗，是時候檢討。他會短期內會在立法會提出成立委員會，調查政府過去3年的抗疫工作，認為毋須擔心立法會會出現過往針鋒相對的局面，令受查者受傷害。他又認為政府應該檢討抗疫工作，並要查找責任誰屬，包括政府運作或部門之間協調做得不足，以至有官員疏漏等。

醫療衛生界員議員林哲玄就指，第5波疫情粗略計算，當時香港病毒傳播速度比英國還要快7倍，醫護人員疲於奔命，公立醫院有急症室主管放不下工作，放工後仍留院工作，公營體系瀕臨崩潰。他事後回顧就覺得政府可以早些部署，包括及早決定容許患者在社區隔離，尋求中央支援以至調動私營機構的人手，惟他亦明白政府當時決策亦面臨局限，只能基於當時對病毒的了解和社會的接受程度，而當時市民接種率亦欠理想。他亦認為政府可以成立由專家和社會人士組成的委員會，檢討抗疫工作，但不應以問責為目標，否則「大家很上心就很容易主觀批評」，應該鋪陳事實，甚至遮蔽所有涉事者的姓名，探討改善空間，才是對將來最有利的做法。 至於立法會應否調查，林哲玄認為言之尚早，若政府真的做到客觀檢討，就傾向讓政府做；若令議員覺得不對勁，沒有達到要求的話，議會可以再作決定。

至於另一議員江玉歡就指政府最好成立獨立調查委員會，多方面檢討，包括疫苗接種、隔離安排、檢測安排、防疫措施、院舍安排、長者和幼童保障、學童教育和學習進度、市民情緒和精神健康等；但她認為如果政府仿傚當年沙士後的做法，成立專家委員會，而獨立程度和職權範圍足夠，她亦認為可以接受。 不過，她亦指檢討工作不應以查找責任為目標，否則「好多人可能不敢說太多東西」，強調社會的期望是公開全面檢視抗疫工作，加上新冠疫情橫跨兩屆政府，若舊政府不足卻人事已非，要新政府負責也不公道。 至於會否支持立法會展開調查，她就認為應該由政府檢討。 政府發言人未有正面回應會否成立委員會檢討抗疫工作，只是表示現階段香港社會正全力邁向復常，近月多項國際盛事回到香港，香港與內地亦逐步有序通關，都是政府持續總結經驗，適時應變的成果。