試圖逃離理大被捕　男生還押近2年後認暴動罪

2019年爆發反修例示威，同年11月更蔓延至理工大學校園，大批示威者於校園留守多日，並與警方發生衝突，警方有事後拘捕逾千人。1名試圖正門突圍逃走但終失敗被捕的男學生，今天（30日）於區院承認暴動、抗拒警員及公眾地方管有攻擊性武器共3罪。辯方律師求情指被告由前年還押至今，已相等於服了4年多刑期，且他非為集結犯案，目的只為了離開理大，卻用了錯誤方法。法官需時考慮，繼續還押被告至2月7日判刑。

被告余文博（21歲）承認於2019手11月18日，在理大外暢運道參與暴動、管有一支雷射筆及抗拒警員23249。被告本還面對1項針對於理大發生的暴動罪，但獲准存檔法庭擱置處理。辯方求情稱被告案發時只有18歲，勤奮上進，獲親友師長等撰信求情及支持。而案發至今已3年多，被告承受很大的精神壓力，相信在家人支持下，重犯機會極微，且被告出獄後打算繼續進修以入讀大學。辯方續指被告還押至今近23個月，相等於服畢4年4個月刑期，已具足夠阻嚇，對被告亦是很大教訓。

案情指於2019年11月11日至28日間，大批示威者集結在理大及其範圍，並有組織地佔據理大，架設路障及檢查站以限制進入理大的人士，又破壞理大內設施。示威者亦從連接理大的天橋向下投擲物品，又有身穿裝備的示威者，使用汽油彈、弓箭等，與警方對峙，期間有警員受傷，交通受阻。警方於理大一帶拘捕逾1200人，及約700人被警方登記後離去。被告於警方封鎖前已進入理大，後在同月18日下午，約百名示威者試圖從理大正門突圍逃走，並跑至暢運道與警方對峙，有示威者更向警員射箭等。警方期後採取行動，並截停了18人，當中包括被告。被告一度猛烈掙扎、爬牆逃走及試圖棄置頭盔等物品，終仍被制服，被搜出有雷射筆等。被告於警誡錄影會面中，稱出現在理大因他支持這個社會運動，並希望香港未來改善得更好，而他於同月17日凌晨進入理大，主要在校園內吃及睡，亦有幫忙運送食物等。被告指他於理大飯堂從他人處取得雷射筆，以用作觀星，並曾向天射去。

案件編號：DCCC 205/2021