教資會設全人發展基金　撥款3000萬助八大推展課外項目

大學教育資助委員會(教資會)今日(30日)公布設立「全人發展基金」，在2022/23至2024/25的3年期撥款合共3,000萬港元，支持本港8所教資會資助大學(八大)，舉辦學生課外學習體驗的項目，從而推動年輕一代的全人發展。教資會目前已邀請大學方面提交有關建議書，計劃在今年第二季批出撥款，讓其盡早展開各個項目。

港府早前就教資會及八大在2022至25的3年期定出4大策略方向，當中包括「全人發展」。為配合本地及全球近期高等教育發展的趨勢，教資會設立「全人發展基金」，以支持大學在4個主要範疇推展不同項目，達致提倡全人教育的目標，當中包括透過服務學習培養同情心及同理心兼備的領導才幹；培養更強的社會責任感和良好的公民意識；推廣正向教育及心理健康；以及激發求知慾、創意及終身自我提升的動力。

教資會主席雷添良表示，透過「全人發展基金」除了促進大學生的全面發展，大學亦可利用基金推展具創意的項目，惠及校園內和社會上有需要的人士，例如幫助貧困家庭、少數族裔和其他弱勢社群學生，藉此配合政府在促進社會向上流動及應對跨代貧窮的工作。