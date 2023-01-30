女兒確診隔離　長期病患母無人理家中猝死　死因研訊開審

新冠病毒確診者隔離令今天（30日）正式取消，但隔離令所衍生的爭議仍未了。患長期病患女子一直與女兒同住，3年前當女兒確診新冠，須送往亞洲國際博覽館（下稱亞博）隔離後，作為密切接觸者的她獨自留家，但過了超過1日仍未有衞生署人員聯絡她，或將她送往隔離。最終她在女兒離開後3天被揭發倒斃家中睡床。死因庭今（30日）就事件展開研訊。庭上披露，驗屍報告顯示死者是死於新冠肺炎。救護員則指，到場時死者已有屍斑，明顯死亡。

死者呂淑嫻終年62歲，生前在護理院工作，至2020年初退休。她早年已與丈夫已分居，此後與其中1名女兒同住。女兒趙海鈴供稱，死者患糖尿病超過20年，亦患腎病等疾病，須定時覆診。趙稱，2020年12月7日，她去進行深喉唾液核酸測試，至翌日確診。12月9日，她被送往亞博接受隔離。死者因此成為密切接觸者，她留了唾液樣本，但因她不能出門，不能交去接受測試。據趙所知，衞生署人員表示會直接聯絡死者，上門幫她做化驗，盡快送她去隔離，但沒有提到確切日子。

趙續指，12月10日，她早晚都有致電死者。死者說自己一直在家，整天沒有人聯絡她，又透露開始感到不適，出現流鼻水、頭痛等病徵，她已服過藥。趙表示，由於死者並非心口痛，僅有普通傷風感冒徵狀，故未有想過即時報警。12月11日早上11時許，她致電給死者，但沒有人接聽，她以為死者食完藥需要休息。到晚上她再次致電，仍然無人接聽，WhatsApp也不見上線，她感到「好緊張」。12月12日早上，有親屬告知她單位傳出電視聲，拍門卻無人應門。她同意讓消防爆門入屋，結果發現死者倒斃住所。

案件編號：CCDI-367/2021