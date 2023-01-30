促設績效指標5年內取締劣質劏房　政黨倡訂發牌制度規管劏房面積

香港現時有約14萬人需要居住在劏房，政府去年推出劏房租務管制新例，惟劏房問題層出不窮，如違反消防安全、樓宇結構有問題、喉管亂駁、棺材房等，有政黨今(30日)提出倡議，指政府需於5年內取締劣質劏房，而政府執法力度不足，過去一年只處理了約五分之一的違反租管條例個案，因此要求當局加強執法劏房亂象，制訂劏房發牌制度，規定出租單位內的獨立劏房面積，最終期望在10年內告別劏房。

議員鄭泳舜表示政府雖實施租管條例，但執法力度不足，有個案顯示輪候公屋7年的一家三口居住在深水埗大埔道120呎劏房，期間一直只是口頭續租，沒有租約，且每年都會被加租100至200港元，該家庭两年前曾提出要有租約，但業主要求收取1,000港元手續費，他們一家也被濫收電費。鄭倡議當局應根據《業主與租客(綜合)條例》、《水務設施規例》、《建築物條例》及相關涉及消防安全與公共衞生條例，主動巡查、包括「放蛇」捜證、執法及檢控違例人士；及需要制訂績效指標，於5年內逐步取締劣質劏房，包括天台屋、天井屋、工廈及商業樓宇內等劏房。

此外，政黨倡議政府需制訂劏房發牌制度，規定出租單位內的獨立劏房面積不能少於7平方米，人均面積不能低於5.5平方米；只容許住宅樓宇或綜合用途樓宇住宅設有劏房；須符合建築物條例的安全及衞生標準及消防處的消防安全標準等。

政府提出簡約公屋計劃，希望縮短公屋輪候時間，助居住在不適切住所的市民搬離，觀塘區區議會主席柯創盛指，政府需要掌握簡約公屋編配入住權，且需嚴格控制成本。政黨指未來5年政府能提供約17萬公營房屋，包括公屋、簡約公屋及過渡性房屋，因此希望在十年內告別劏房。