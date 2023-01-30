政府擬修6條例精簡發展程序　議員憂慮人手不足兼賦權過大

為加快土地供應，政府建議修訂6條法例，涵蓋城市規劃、收回土地、填海、道路和鐵路工程等多個與發展相關的法定程序修訂，壓縮發展時間表，料一般項目由「生地」變成可建屋「熟地」的時間，將由最少6年減至4年，新發展區等大規模項目則由13年大幅減至7年。有議員今日(30日)在相關草案委員會上，關注目前的法定程序修訂是令受影響市民表達意見，因此政府需適切回應，亦有議員稱關注局方修例後的人手安排，又憂慮修例賦權過大。

議員江玉歡指社會有聲音認為政府過往收地後發展緩慢，詢問當局如何做到收地及徵地得宜。發展局局長甯漢豪指政府將會公開未來10年熟地供應表，到時亦會交代收地的相關資料。另外，議員劉國勳指今次修例對重複的程序進行刪減，但關注資源及人手是否跟得上，包括安置及補償。甯指處方會作工作調整，以使更多人手參與安置及補償的協助。

議員葉劉淑儀稱業界關注政府將大力推行基建發展，但人手不足及材料費用上升是問題，因此當局能否壓縮顧問成本等。甯指基建大幅動工，對前線人手有壓力，發展局亦參考建造業議會的預測，本年中將會說明如何更有效培訓人手，輸入勞工計劃等。至於在顧問費上，甯指當局正採取將項目拆分，令更多顧問公司可以參與。

至於議員龍漢標關注，當局提出修訂《收回土地條例》，列明如果政府在收回土地之後，一旦經行政長官會同行政會議通過，就可以改變土地用途，會賦予當局太大權力，予人先斬後奏的感覺，強調要平衡相關持有人的利益。甯漢豪回應指，行政長官會同行政會議將會把關，相信收地後再更改土地用途的情況不會時常發生，例如收地建公營房屋的計劃，很難不繼續推行。

議員陳學鋒指法定程序目的是令受影響市民表達意見，但要想清楚過往「點解有啲人不斷提出同一個反對意見」，因為他們的意見未得到回應。因此陳建議在行政上政府需適切回應市民意見。

《條例草案》循5個方向修訂現有程序，包括精簡及縮短法定時限、避免重覆性質相近的程序、明確在法例授權政府可同步進行不同程序、改善不一致或不清晰的安排等。其中在精簡及縮短法定時限方面，發展局指在保留城規制度下公眾申述及公聽會安排的同時，將省卻在公眾申述後再接收對申述的意見及邀請進一步申述程序，減少重覆及提升效率，同時要求申述人親身出席公聽會等。