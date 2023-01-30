3議員選舉集會阻差罪成　文念志被判社服令及罰款5千元

前大埔區議員文念志、陳振哲及沙田區議員鄭仲恒，在2019年區議會選舉前於維園舉行選舉集會期間，被指阻礙警方到維園驅散示威者。3人早前就阻撓在正當執行職務的警務人員罪受審，結果被判罪成。陳、鄭2人早前已被判履行社會服務令，餘下文今（30日）亦在九龍城法院被判履行240小時社會服務令，及罰款5000港元。

3名被告依次為文念志（32歲）、陳振哲（50歲）及鄭仲恒（33歲），3人被控於2019年11月2日，在維多利亞公園故意阻撓高級督察18506、女總督察倪采欣及警司張志偉。文念志另承認一項無牌管有一個無線對講機罪。陳鄭2人早前已被判240小時社會服務令，文則因其醫療情況而押後索取進一步報告至今天判刑。辯方指報告顯示被告適合履行社會服務令。

裁判官判刑時引述求情及報告指，被告辭去區議員工作後，重返紮鐵行業，惟因工作及本案而引致壓力及嚴重失眠，需要尋求心理輔導。而被告犯案因對法律觀念意識薄弱，以為舉辦選舉集會乃抗拒警員的合理辯解理由，且當時情緒高漲，現已明白犯錯，及對一己行為替警員帶來負面影響而感到抱歉。裁判官考慮到阻撓情況不算嚴重、控方多次舉棋不定修改控罪致檢控過程延誤等，決定接納報告建議，判被告履行社會服務令。

案件編號：ESCC 2467/2019