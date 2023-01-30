商人玩滑翔傘喪生　消防處於死因庭否認搜救行動歎慢板

男商人4年多前到大嶼山玩滑翔傘，期間遇不測失蹤，經過6日搜救後方被尋回，惜返魂乏術。死因裁判法庭今（30日）繼續就此事件展開研訊。證供披露死者被發現時已無生命迹象，有傷口潰爛及有蟲。消防處代表則否認搜救行動「歎慢板」，但稱事後有檢討如何利用高科技提升搜索失蹤者的效率。

死者鍾旭華終年41歲，生前為電子貿易公司老闆。他於2018年7月22日失蹤，至7月27日人員根據死者妻子所提供的2個坐標搜索，並在坐標位置20米內找到死者。民安隊隊員蔣國光指，當日找到死者時，見死者頭部右傾，朝天的左臉有蟲，耳朵及嘴巴潰爛，右腳90度折曲，左腳則伸直。當時死者繫着滑翔傘繩，已無呼吸脈搏，附近有其頭盔、手套等。蔣稱，當日天氣不穩，不時有霧。

助理消防隊長李偉明作供指，7月26日收到相關坐標後，曾考慮立即派員搜索，但顧及天氣等因素，才決定延後救援，並不是「歎慢板」。李說，整個搜索行動中，主要由警方負責與死者家屬溝通，他同意消防與相關部門在交換資料及溝通上「可以做好啲」。今次事件後，有關部門曾作檢討，包括與電訊商商討，如何提升手機信號準確度。李表示現時仍在商議及試行階段，暫未知何時能落實。另外，事後部門亦有加強使用無人機，並用人工智能系統分析相關影像。

案件編號：CCDI-897/2018