18人被控油麻地參與暴動　5人認罪13人今開審

2019年11月中警方封鎖理工大學期間，有市民應網上號召於油尖旺一帶聚集，試圖以「圍魏救趙」的方式分散警力。當中18人被控參與暴動等罪，案件轉介至區院處理，並於今（30日）移師至西九龍法院審理。5人承認暴動罪，押後至3月13日再聽取求情及判刑，2人獲准保釋，其餘3人須還押；其餘13人則不認罪受審。

5名認罪的被告是何健聰（32歲）、李卓朗（30歲）、梁健平（25歲）、朱梓瑩（20歲）及黎國文（23歲）。何健聰原本面對1項管有物品意圖摧毀財產罪，獲准存檔法庭不予起訴。據他們同意的案情指，當晚警方在彌敦道與窩打老道交界與示威者對峙，期間有示威者用雷射筆照射警方，用雨傘等築起陣地，又向警方投擲汽油彈。警方當日先後拘捕他們5人，檢獲護目鏡、手套等物品。當中何健聰及黎國文獲准保釋候懲。

不認罪的13名被告分是姓鄧女生（16歲）、余柏鏗（20歲）、、施銘洋（21歲）、李永賢（23歲）、翟耀瑋（18歲）、陳卓男（20歲）、陳志遠（20歲）、周豐德（20歲）、周家豪（27歲）、洪家穎（24歲）、林煒綸（21歲）、李傑思（18歲）及黃添樂（25歲）。

案件編號：DCCC 788/2020, DCCC 575/2021, DCCC 832/2022