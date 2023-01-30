啟德建1.07萬簡約公屋　選址包括泊車場　停泊城巴或需轉移

港府提出5年建3萬伙簡約公屋，房屋局今日(30日)開放位於啟德沐禮街的簡約公屋選址予傳媒參觀，此選址可提供約1.07萬個單位，距離啟德港鐵站步行距離約10分鐘，每幢約高16至18層，並會於底座建設不同配套服務。此外，選址包括現時的城巴九龍城泊車場，東網記者目測約有數十輛巴士正停泊在該處，局方指暫未知會如何處理該停車場及巴士。

啟德選址位處商業購物中心Airside旁，相隔一條啟德河，由4個地塊組成，包括現為城巴九龍城泊車場，該停車場用於停泊多輛巴士。房屋局副局長戴尚誠表示，啟德選址屬最大型的簡約公屋選址之一，每幢大樓高約16至18層，並提供多項配套服務予居民，包括理髮店、零售店、自助洗衣店、自修室等。據悉，建造配套服務的條款將會一同放在招標內容，並在日後與營運商商討。預計首4幅申請撥款的土地包括啟德、牛頭角彩興路、屯門A3區及元朗攸壆路。

議員顏汶羽指，當局會率先申請149億港元撥款，該4幅土地合共提供約1.7萬個單位，包括約11,700個1至2人單位(約140平方呎)、約3,300個3至4人單位(約270平方呎)，以及約2,000個4至5人單位(約330平方呎)。顏續稱，其中一幅選址位於彩興路一幅1.1公頃土地，本用以擺放工務工程物料，旁有三彩過渡性房屋項目，將興建約2,300個單位，屬高層建築，立會批出撥款後，預計最快2025年中陸續入伙，而該選址位於新清水灣道附近，有巴士配套。他建議，當局做好社區配套，包括餐廳、零售商店、美化行人路以接駁至彩福邨街市及增設小巴上落客站等。