8人涉2019年金鐘暴動　今天開審前全數認罪

2019年9月29日有人發起「全球反極權大遊行」，大批示威者遊行至金鐘政府總部外一帶集結，其後演變成警民衝突。警方期間拘捕多名人士，其中8名涉案男被告今天（30日）於區域法院承認暴動罪，法官把案件押後至2月16日判刑。另外，案中其中一名被告於開庭期間發現經快測確趁新冠病毒。法官指根據最新的指引，無病徵的確診者可繼續應訊，但指示懲教人員為該被告提供較高防護力的口罩。

8名被告依次是王益利（19歲）、周俊熙（21歲）、黃德津（17歲）、韓偉傑（25歲）、李柏賢（18歲）、石家宇（20歲）、劉家豪（18歲）、及呂昊峻（19歲），以上均為案發時的歲數。案件原定今天開審，但8人改為承認控罪。辯方代表律師求情時均表示希望可法官考慮給予4份1刑期的認罪扣減，並再酌量減刑。法官最終押後判刑，除第3被告獲准保釋外，其餘被告均須還押。

案情指當日下午有大批示威者集結於政府總部外，他們以物件堵路、向政總投擲物品，及築起傘陣等與警方對峙。警方多次警告及要求示威者散去不果，並曾施放催淚煙及以「水炮車」進行驅散等。警方其後展開行動，分批從政總多個出口衝出進行驅散。有示威者退至金鐘道等，續與警方對峙。警方續展開拘捕行動，並於統一中心及太古廣場之間的金鐘道一帶制服8名被告。他們當時均配備護目鏡、面罩及手套等不同裝備。而且亦有片段拍到該8名被告在涉案地點曾手持雨傘或竹等與警方對持。案情指當時該地點正發生暴動，而8名被告均有參與其中。

案件編號：DCCC 112/2021