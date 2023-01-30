涉染疫後多次外出　水果店員否認播毒受審

水果店職員涉嫌在感染新冠病毒期間，多次在油尖旺區外出，包括乘搭港鐵、到餐廳進膳及逛超市，因此被控12項使其他人蒙受感染的危險罪。他否認控罪，案件今天（30日）在西九龍裁判法院開審。被告沒有律師代表，控方舉證完畢後，法庭裁定他面對的所有控罪表面證供成立。被告將於明天作供辯解。

41歲男被告雷寶林，被控於2022年2月24日至28日期間，自知屬指明傳染病即2019年冠狀病毒（新冠病毒）感染的人，身處在吉野家、烔記手撕雞、美心MX、海港冰廳、惠康超級市場、百佳超級市場，以及6次乘搭港鐵往返深水埗至尖沙咀和旺角，而使他人蒙受感染的風險。

同意事實指出，2022年2月26日，政府公布，市民不論是使用政府派發或自行購買的快速抗原測試套裝，當自行檢測後得出陽性結果，均應視為2019 冠狀病毒病感染 的人，並採取一切可行措施，盡量避免病毒進一步傳播，包括留在家中不應外出；如家居環境許可，應留在自己的房間，並關上房門，其他人不應進入；如必須離開房間時；須正確佩戴緊貼面部的外科口罩等。而控方則指被告違反上述公布。

案件編號：WKCC 2950/2022