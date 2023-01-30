重用利是封今年首「派突」　環團設逾250收集點再回收

愈來愈接近「新十五」(2月5日，元宵節)，未婚男女、小朋友都開始拆利是，但利是封亦不要亂掉！有環保團體今日(30日)宣布聯同97間參與機構，即日起至2月27日於全港設逾250個利是封收集點，期望能回收超過800萬個利是封作回收重用。他們又說今個農曆新年，派發的「新生利是封」超出預期，反映市民重用意識增加。

環團綠領行動總幹事何漢威表示，「利是封回收重用大行動」已推行至第14年，今年合共派出約196萬個重用利是封，比原先準備的191萬個還要派出更多，需要派發上一年度備用的「新生利是封」，亦是該團體推行活動以來首次「派突」，當中包括8萬個透過智能櫃派送。他們說，活動多年來合共收集到逾6,700萬個利是封，即拯救了逾3,400棵樹。以九龍公園約有1,400棵樹木計算，變相活動拯救了約2.4個九龍公園的樹木。

環境保護署首席環境保護主任(減廢及社區回收)黃偉民則指，單計今年的派發量，若將利是封排列好，長度足以北上廣州，甚至再回來香港，期望「封完又封」的理念可以傳承下去。市民今年可前往全港九新界超過250個商場、個人護理產品、屋苑、商舖及食肆等的利是封收集箱回收利是封。