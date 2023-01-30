上周六警員查車遇襲　至今未有人被捕　學者倡警加強訓練

一輛毒品快餐車上周六(28日)在尖沙咀遇警方截查時，危駕狂飆避查，更失事撞欄，司機落車逃走時雖遇警方「追兵」，但手無寸鐵的司機竟「戰勝」有裝備警員，成功走甩，警員則腳部受傷，案件至今日(30日)仍未有人落網。今次是繼年初三坪洲警員遇襲開槍案後，5天內第2宗警員辦案時遇襲受傷事件，有學者建議，當局需加強警員的搏擊及危機處理的訓練，以應對突如其來的事件。

有警員於上周六晚在尖沙咀柯士甸道巡邏期間，發現一輛房車違交通規例，隨即示意司機停車受查，惟司機疑心虛，踩油沿彌敦道往海旁方向狂飆，期間更多次衝紅燈，房車更在香港太空館對開失控剷上行人路，掃毀約6米鐵欄。司機棄車並擺脫警員的糾纏，逃去無蹤，警員則腳傷。警方在車上搜獲市值約5萬港元的可卡因，把案件現列作「交通意外無人受傷-政府財物損毀」、「襲警」、「行使虛假文書」、「危險駕駛」及「販毒」。據了解，案件仍在調查中，惟截至今日，警方仍未尋獲有關司機。

此外，1月14日警方在太子柏樹街截查一名26歲越南漢，他涉嫌與同月12日的一宗錶行劫案有關，越漢用手打傷一名男警員眼部，大鬧一番後才被制服。1月13日有警員向一名無戴口罩的醉漢發告票，醉漢疑心有不忿，起飛腳踢向警車車門，車門夾傷一名正上車的警員，醉漢因而被捕。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，警員應具備搏擊及自衞術等訓練，但接連發生同類事件，顯現警隊人手及訓練不足的深層次問題，他認為當局需加強警員的搏擊及危機處理的訓練，應對突如其來的事件。