被控收貿易公司非法回佣　 Ｄ＆Ｇ香港前主席獲判無罪

意大利時裝品牌D&G香港分公司前主席被指透過名下公司，收取一間貿易公司逾170萬港元非法回佣，以安排將價值逾1200萬港元的季尾貨，售予1間內地網上特賣店。這名前主席及涉案貿易公司之大股東事後被控串謀使代理人接受利益罪，他們否認控罪受審，案件今天（30日）裁決。法官指控方在欠缺關鍵證人出庭作證的情況下，未能證實其所依賴文件的真確性或來源，亦未能證明涉案公司之間的關係或協議性質等，認為控方未能舉證成功，遂裁定2人罪名不成立。

這宗案件為區域法院案件，但今天被安排至九龍城法院裁決。54歲首被告Michel Didier Raymond Gonzalez為Dolce & Gabbana Hong Kong Limited（下稱「D&G香港」）前主席，42歲次被告蔣加鋒，為已結業魅達網（香港）有限公司（下稱「魅達網」）的經營者。控罪指2人於2013年8月1日至2016年2月23日，串謀使首被告從魅達網收受逾80萬港元及77萬元人民幣（折合約96萬港元），以致使首被告將D＆G香港的存貨，售予唯品會（中國）有限公司。2被告今被裁定罪名不成立。

案件編號：DCCC 310/2020