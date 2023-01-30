政黨倡預算案續派消費券　並取消「限奶令」

《財政預算案》下月出爐，社會關注政府提振經濟措施。有政黨今日（30日）向當局指出香港勞動人口不足、經濟復甦需時等問題，並提出多項建議，包括續派消費券，惟金額應作出平衡。另外，該黨亦提出取消「限奶令」，以及需作鼓勵生育政策。

議員邵家輝指過去3年商界經濟疲弱，料到年中旅客數目始回到正常水平。不過，在派發消費券振興本地消費上，邵指經濟復甦仍需一段時間，相信未來半年本港的消費氣氛仍要靠政府帶動，派發消費券的金額也應平衡今年度的財政赤字與消費券帶來的效益，「派幾多錢交由財政司決定」。

另外，邵亦建議取消已實施接近10年的「限奶令」，以減低對本港零售業和自由經濟形象造成的影響，而兩地予盾亦已大減，當年本港家長對奶粉供應的憂慮早已化解。「限奶令」於2013年3月實施，規定離開香港的16歲以上人士每人每天不得攜帶總凈重超過1.8公斤的嬰兒配方奶粉，這相當於普通的2罐900克奶粉，將攜帶超額奶粉等同走私行為處理。

另一議員張宇人指飲食業、院舍服務及運輸業都出現人手不足問題，稱輸入勞工可屬短期解決措施，而在人口政策上，政府亦要釋放勞動力及鼓勵生育。議員易志明亦指香港「整車、整飛機、整船都唔夠人」。

張則指有部分香港家長對本地教育失信心，建議政府設立推出「教育學券計劃」，包括所有現時不獲政府資助的私立獨立幼兒及幼稚園、非資助或直資的小學、中學，以涵蓋更多更好的優質學校，令家長有真正的自由選擇權決定資源分配，提升中產家庭生育的誘因，並可提升幼稚園的良性競爭。而易亦建議再向所有公共運輸系統提供燃油補給。