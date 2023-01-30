首批簡約公屋耗資億半無冷氣　元朗2100伙最快下年度落成

房屋局將在下月8日向立法會工務小組申請簡約公屋首批撥款。房屋局局長何永賢今日(30日)會見傳媒時表示，將分2次申請撥款，至於造價則已壓低近10億港元，其中首批撥款總額將減至約149億港元。當局預計首階段在元朗攸壆路約2,100伙的矮層簡約公屋，最快於2024/25年落成，其餘1.49萬伙則會在2025/26和2026/27年分批落成。另外，局方提到，簡約公屋內部會包含電熱水爐及抽氣扇，但冷氣機則由住戶自行負擔。

上水蓮塘尾及元朗攸壆路選址將興建3層的矮層簡約公屋，其餘6個選址則會興建高層簡約公屋，約17至19層。房屋局提供的簡約公屋示範單位由啟德社區隔離設施改裝而成，與簡約公屋4至5人單位大小相若，而屆時將提供的設備包括獨立洗手間連淋浴間、開放式煮食空間、電熱水爐及抽氣扇，示範單位內其他傢俬電器均不包含，僅供展示用途，而冷氣機更要由住戶自行負擔。

造價方面，何稱將會分2次上立法會申請撥款，同時壓低近10億港元的造價。整個簡約公屋項目將由267.9億港元削減8億港元至259.9億港元；而額外基建工程費用亦由原本的6億削減1.5億至4.5億港元，首批簡約公屋項目撥款總額將減至合共149.119億港元。

對於多次稱簡約公屋是解決劏房問題的「唯一方法」，何表示，相比過渡屋目前6,000個單位，平均每個項目只能提供200個住宅單位，簡約公屋則平均每個項目可提供4,000個單位，是過渡屋的20倍，認為若要在未來5年達至3萬伙簡約公屋目標，必須由政府覓地主動加大力度去做。她又稱，雖然簡約公屋是「唯一方法」，但未來仍會盡力優化劏房租管，不會置之不理。至於將隔離設施改裝成簡約公屋，何則指出，啟德技術上有可能性，但該隔離設施仍有不同用途，對轉為簡約公屋持開放態度。