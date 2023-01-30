港府或周四公布送50萬張機票　旅業冀留飛吸內地客救經濟

本港雖已對外對內開關，訪港旅客亦逐步增加，但仍未回復新冠疫情前水平。據了解，港府將於本周四(2月2日)公布一系列措施，包括派發50萬張機票及購物券等，吸引旅客再遊香港，刺激旅遊、零售餐飲業等復甦，不過旅遊業界認為疫情前內地客佔整體來港旅客近80%，加上海外地區亦正出招爭取內地客，故建議應着重考慮吸引內地旅客，並預留部分機票予來自內地大城市的旅客，以重振本港經濟。

本港自去年9月底實施「0+3」在家醫學觀察措施起，訪港旅客一直緩慢增長，於去年10月、11月亦分別8萬、11萬多人次訪港，至去年12月的訪港旅客只有近16.1萬人次，與疫情前相比仍有一大段距離。旅遊業界期望，是次派機票及購物券等能增加本港的吸引力。其中，旅遊界議員姚柏良今日(1月30日)預料，所派發的為機管局於2020年向航空公司購買的機票之一，大多數是短途線，吸引內地、日、韓、東南亞旅客。而據知旅遊發展局一直與餐廳、酒吧等商討，相信會有優惠券派予旅客。

旅遊促進會總幹事崔定邦則表示，派發機票能令環球旅遊市場，感受到香港旅業復常的訊息，不過他認為疫情前訪港旅客以內地客為主，單計2019年已佔整體約78%，故建議當局亦需考慮如何吸引內地旅客。崔又希望預留部分機票予內地大城市的旅客，料此能即時挽救香港經濟。崔又指，環球旅遊業都在爭取內地客到當地旅遊消費，建議可加送贈直通巴或高鐵車票吸引更多內地客來港。