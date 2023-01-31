中醫養生　倡睡眠時間按四季轉變

現代人生活節奏緊湊，休息時間不足，容易出現「睡不夠」、「睡不好」的情況。對於何謂好的睡眠，基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務指出，睡眠時間可順應四季氣候而變化。在春季和夏季應晚睡早起（建議在23時前就寢，5-7時起床）；秋天應早睡早起（建議在21-22時就寢，5-7時起床）；冬天應早睡晚起（建議在21-22時就寢，7時後起床）。總結四季規律，睡眠時長以6-10小時為宜。機構強調，上述只是建議的時間，各人可按自身情況調整，例如老人因生理原因，一般比中青年人睡覺少，便無須勉強，睡眠充足而不過多即可。

而城市人生活繁忙，在盡可能保證睡眠時長的情況下，有時會出現「補償式睡眠」或「斷續式睡眠」。「補償式睡眠」即是工作日缺乏的睡眠在假日一口氣補回來，平日只睡4、5個小時，假期就一口氣睡十幾小時。該機構指，這樣看似「一次過充足電」，但實非長遠之計。睡眠不足會損耗人的陰分，造成陰虛，導致許多「上火」、「熱氣」的現象，多數日子睡不夠累積下來的虧耗，非間中一兩天「睡多點」能補回來的。機構強調，諸如傍晚睡幾個小時，通宵工作至天亮，再睡一兩個小時就上班的「斷續式睡眠」其實錯過了正確時間，亦非長久之策，最理想做法始終是連續、充足的睡眠。

機構指出，中醫認為睡眠是人體呼應自然陰陽變化規律的生理機制，同時是人體休息、調節和恢復的重要環節。而睡眠是人體生理調節的重要一環，讓人體陰陽順應自然流轉是養生之道。合宜的睡眠讓臟腑得到滋養，神魂得以休息，是健康的基本。