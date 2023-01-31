海洋公園不問學歷「搶人才」　喜迎遊客變員工　一年即升職

中港兩地通關，內地、海外旅客料逐漸來港遊玩，旅遊業界紛紛「搶人才」！海洋公園最近急聘逾300個全職崗位，聲言求職者只要「唔怕醜」，不論年齡、學歷，均能加入。樂園主管級人員又說，公園工作環境舒適，晉升機會多而廣，「一年升一級」，更透露很多同事因喜歡暢遊公園而入行，呼籲求職者把握機會見工。

海洋公園遊樂設施執行部區域經理朱永曦正是遊客變員工的大例子，他分享自小喜歡坐過山車，萬聖節遊玩時亦憧憬天天入園「見鬼」。他笑言，「依加真係日日嚟返工啦」，他表示求學期間已於公園做兼職，15年前畢業後轉全職，學習操作機動遊戲，能夠日日試機，「玩到麻木了」，反而現時在工作上要專注檢查，確保機動遊戲安全。朱提到，當年入職時也對設施運作一知半解，但公園內各機動遊戲均有獨立培訓，學習至少30小時便能考牌，成功後即可獨自操作機器，而員工一般在半年內可考到3個牌，按牌照數量而升職。他透露，成功的操作人員需要對來賓熱情；主動、仔細觀察及協助解決客人、運作上問題。朱又分享操控「碰碰車」的時期，曾有小童經常到訪，與他們笑稱「要來揸他的愛驅」，每次都玩得盡興，令朱感到很滿足。

海洋公園人力資源部主管林美瓊表示，現正招聘的350個全職空缺中，有250個為前線職位，負責接待旅客，普遍不需特別學歷或技術要求，能操兩文三語溝通便可，而員工入職後能享受年終雙糧、醫療福利等，亦能率先試玩公園新活動；員工入職後亦能憑興趣，調往動物保育等的其他部門。海洋公園每周四均於園區設招聘攤位，供求職者即場面試，林說有興趣的遊客可以順便見工，加入團隊。