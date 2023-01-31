質疑對手比賽犯規　網民公開其全名及相片惹「起底」之嫌

比賽當然希望公平競技，否則失去體育精神之餘，亦隨時樂趣全無。有網民昨日(30日)於社交網站發貼文，指他在一場比賽中「周(揪)到個縮規(犯規)仔」，惟貼文同時上載該名參賽者的相片及英文全名，遭其他網民質疑此舉已干犯《私隱條例》第64(3A)條「起底」罪行，引起網民激烈討論。

發貼的網民指出，上周一場卡牌比賽中，該名參賽者透過「疊牌」、「攝卡」等技巧，意圖損害遊戲的公平性，並被對手發現。發貼者原以為「睇在佢(事主)個樣咁細個，諗住佢初犯比(畀)次機會佢低調處理」，故未有即時向比賽承辦方舉報。但他事後卻發現該名參賽者屬「慣犯」，曾多次於比賽中「出術」意圖影響公平，故決定於網上公開其「縮規」行為，獲得多名玩家支持。

不過，亦有網民留言，「你(發貼者)咁樣貼人哋張相出嚟覺唔覺得有可能已經犯法？」，更引用《個人資料（私隱）條例》條款，「如任何人(披露者)在未獲資料當事人的相關同意下，披露該當事人的個人資料，而披露者的意圖，是導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害；或披露者罔顧是否會(或相當可能會)導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害，披露者即屬犯罪」，並表示「上網見到呢個條例就擔心」，意指發貼者張貼並公開事主相片及全名屬「起底」行為，已觸犯《私隱條例》。