港府拒設獨立委員會調查防疫策略　積極與內地溝通冀達全面通關

為處理疫情後續工作，令本港走向復常，港府表示，要總結經驗，納入日常工作恒常化。對於有政界人士倡議就防疫策略設獨立調查委員會表示不同意。當局表示，本屆政府上任後一直部署開放接軌，不斷優化措施等，認為是最務實的方法。新冠隔離令已於昨日(30日)取消，現在僅有口罩令，當局會待冬季流感高峰後再考慮放寬。

港府指出，通關後反應良好，1月8日至1月30日有70萬北上旅客、60萬南下旅客，預料餐飲業本月破百億收入。至於何時盡快全面通關，港府認為與內地方面的溝通積極正面，原則上有取消核酸意願，但要討論執行細節，希望同時與外地接軌，期待很快將取消核酸要求、增加口岸服務、取消人數安排等，以及考慮放寬海外訪港前快測、接種疫苗等。

對於不設立獨立調查委員會，港府發言人表示現已到疫情新階段，要全面推廣經濟發展、做好復常部署。，但同意要總結經驗、優化措施，認為可以應對將來不同挑戰，任何處理疫情必按情況而做。當局解釋「就算今天寫出100個方案，未來都可能有第101個方案、102個方案」，所以決策要快、執行要準、落實要有結果。針對不同元素處理，增加安全系數，例如Omicron傳播速度快要處理、藥物儲備要增加等。長遠而言，當局認為要常規化經驗，持續優化，有效成功的經驗要寫入指引。

過去3年有新冠病毒，共670萬人死亡，美英死亡率按比例是香港1.8及1.6倍。港府指，未來會處理社區隔離設施安排，交由財政司副司長統籌，確保香港有備用設施同時，分階段撤走社區隔離設施單位，持續優化應變能力。今年仍有兩大目標，包括聚焦發展經濟，向外地內地說好香港；以及逐步復常，持續檢討應付新變化新威脅。