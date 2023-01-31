醫學會指政府有公布可處方新冠藥醫生名單　相信病人求診不難

港府昨日(30日)起正式撤銷對新冠感染者發出隔離令，預計確診市民向私家醫生求醫會增多，有私家醫生被指拒絕治療新冠患者，醫學會會長鄭志文今日(31日)在電台節目表示，衞生署有公布可處方新冠口服藥的私家醫生名單，相信患者不會找不到醫生求診。他稱，大部分私家醫生都會治理包括新冠患者的上呼吸道感染病人，但私家醫生有專科化趨勢，例如部分醫生可能專治療情緒病，未必會為傷風感冒患者診治。

鄭續稱，香港居民可以免費領取新冠口服藥，若醫生診治不涉及特殊器具或方法，而向病人收取較貴診金並不理想，但若病人病情較複雜等，部分醫生可能會就額外診症時間另收費用，病人可先了解清楚。

另外，稻苗飲食專業學會會長徐汶緯表示，撤銷對新冠感染者發出隔離令後，若有食肆員工確診沒有病徵而無法取得病假紙，僱主將建議員工放年假休息，以防其他員工或食客感染。至於確診食客，員工如知道對方染疫，會建議他們買外賣，若對方堅持堂食，員工也不能拒絕，只能盡量安排較少客人的位置。他同時指出，多項社交距離措施放寬後，農曆新年的生意有增長，但隔離令昨日才取消，生意過去一段時間的增長未見顯著多，只佔整體生意額不足5%。