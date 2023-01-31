港鐵匯報去年服務表現　列車載客量跌6%　延誤事故減約20%

港鐵向立法會匯報服務表現，指去年共發生154宗重鐵列車達8分鐘或以上的延誤事故，較前年的194宗下跌約20%。不過，受第五波疫情影響，港鐵去年日均載客量只有約416萬人次，較前年下跌約6%。

港鐵向鐵路事宜小組委員會所提交文件，提到去年港鐵共運作超過135萬班重鐵列車，有162宗延誤事故，較前年減少48宗；而延誤事故中，達8分鐘或以上的則有154宗，較前年下跌約21%；31分鐘或以上的延誤事故則錄8宗，同樣較前年的16宗，減少50%。另外，數字亦顯示，去年延誤事故最常見的原因仍然是「機件故障」，佔95宗，其餘涉「人為因素」及「乘客行為、外在因素或其他」，則分別錄得7宗和60宗。

文件還提到，受去年初新冠疫情影響，2月下旬至3月初的港鐵本地乘客量錄得逾半跌幅，為疫情爆發以來的最大跌幅。而下半年隨着疫情緩和，以及東鐵線過海段開通，乘客量才逐漸回升。至於班次準時程度方面，港鐵則強調，重鐵列車按編定班次行走和乘客車程的準時程度均維持在99.9%水平，輕鐵列車按編定班次行走的比率也維持在99.9%。