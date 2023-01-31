關注組斥一刀切加煙稅不切實際　80%受訪煙民指逼轉食私煙

香港吸煙與健康委員會早前曾促請政府大幅增加煙草稅100%，惹起社會爭議。有關注煙草政策團體今日(31日)公布香港控煙問題及政策方向調查報告。結果顯示，有80%吸煙受訪者認同大幅增加煙稅或逼煙民轉食私煙；而68%受訪者亦認為應尊重成年人選擇吸煙的自由。長遠煙草政策關注組成員徐緣認為，若政府認為只一味禁止吸煙，其實是不切實際及太過離地。

長遠煙草政策關注組於去年12月至2023年1月期間進行調查，共訪問了2015名香港市民。調查結果顯示，有77%受訪者認為香港有私煙問題；有68%受訪者認為若未能有效阻止非法私煙流通，政府控煙措施難有成效；有68%受訪者均認同，若能有效處理二手煙，成年人選擇吸煙的自由應被尊重；而在吸煙受訪者中，有80%認同大幅增加煙稅有機會令吸煙人士尋拎較低廉的選擇，包括私煙，或直接助長非法私煙。

長遠煙草政策關注組成員徐緣批評政府一刀切禁煙或大幅提高煙稅，是「不切實際、太過離地」。對於如何有效處理二手煙問題，長遠煙草政策關注組召集人盧啟律則稱本港缺乏吸煙區，政府僅不停設非吸煙區或令煙民成「火車頭」，而設置吸煙區則可令煙民更負責任，不會影響他人。

盧啟律又稱，雖然目前港府已全面禁止電子煙及加熱煙等新型煙草產品，惟根據其他國家的做法，在實施「世代戒煙政策」，即禁止某個年齡層的市民買煙，電子煙及加熱煙等並未納入其中，而是僅作規管。盧建議政府將來推行新政策需有更多諮詢及討論，循序漸進走到「煙草終局」。